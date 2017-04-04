В больницах Петербурга находится 51 человек, пострадавший после теракта в метро

В больницах Санкт-Петербурга находится 51 человек после теракта в метрополитене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации города.

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«По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на 6:00 4 апреля в больницах находится 51 пострадавший в результате ЧС в Петербургском метро», - говорится в сообщении.

Личности 4 пострадавших до сих пор не установлены. Раненые находятся в семи больницах города.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 11 человек.