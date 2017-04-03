В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 10 человек погибли, 37 получили ранения – Минздрав РФ

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 10 человек погибли, 37 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Читайте такжеКлимкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время взрыва в метро Петербурга

«По официальной информации, пострадали 47 человек», - сказала она и добавила: «Семь человек погибли на месте. Один человек умер при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм»

Кроме того, отметила Скворцова, 39 человек были госпитализированы, двое из них умерли в приемном отделении.

По словам министра, в настоящее время шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных - состояние средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.

По данным Следственного комитета РФ, «около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Украины.