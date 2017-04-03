В США сокращается импорт лекарственных препаратов

Исследование аналитической компании Panjiva показало снижение объемов импорта дженериков после того, как Дональд Трамп занял Овальный кабинет, пишет The Pharma Letter.

В феврале 2017 года импорт лекарственных препаратов четырех наиболее востребованных классов (статинов, антиконвульсантов, ингибиторов протонной помпы и инсулинов) сократился на 2,8% по сравнению с февралем 2016 года. При этом совокупный объем ввезенной фармпродукции за три месяца после избрания нового президента США был на 22,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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Эксперты объясняют негативную тенденцию неопределенностью дальнейшего курса развития системы здравоохранения США, связанную с попыткой Трампа отменить и заменить программу Obamacare. Вместе с тем падение импорта вызывает недоумение, так как президент США всегда выражал поддержку производителям дженериков и выступал против высоких цен на оригинальные ЛС.