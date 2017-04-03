В США сокращается импорт лекарственных препаратов
Эксперты объясняют негативную тенденцию неопределенностью дальнейшего курса развития системы здравоохранения США.
Исследование аналитической компании Panjiva показало снижение объемов импорта дженериков после того, как Дональд Трамп занял Овальный кабинет, пишет The Pharma Letter.
В феврале 2017 года импорт лекарственных препаратов четырех наиболее востребованных классов (статинов, антиконвульсантов, ингибиторов протонной помпы и инсулинов) сократился на 2,8% по сравнению с февралем 2016 года. При этом совокупный объем ввезенной фармпродукции за три месяца после избрания нового президента США был на 22,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
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Эксперты объясняют негативную тенденцию неопределенностью дальнейшего курса развития системы здравоохранения США, связанную с попыткой Трампа отменить и заменить программу Obamacare. Вместе с тем падение импорта вызывает недоумение, так как президент США всегда выражал поддержку производителям дженериков и выступал против высоких цен на оригинальные ЛС.