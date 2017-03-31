Еще одно исследование доказало эффективность сверхвысоких доз витамина С при лечении рака

Медики из США успешно завершили первую фазу клинических испытаний по лечению рака мозга и легких при помощи сверхвысоких доз витамина С, превышающих дневную норму в примерно тысячу раз, говорится в статье, опубликованной в журнале Cancer Cell.

Читайте такжеЭксперты назвали фрукты и овощи, которые содержат самые высокие уровни пестицидов

Ученые проверили эти выводы в ходе клинических испытаний на 11 добровольцах, страдавших от тяжелых форм рака легких и мозга. Перед началом курсом химиотерапии ученые порциями вводили в их организм гигантские дозы витамина С, постепенно повысив его концентрацию в крови до значений, превышающих норму в 300 раз.

После этого начинался обычный курс химиотерапии, при котором пациенты продолжали принимать витамин С на протяжении семи месяцев эксперимента. Несмотря на очень частый прием кислоты и большие дозы, пациенты хорошо перенесли лечение и не страдали от серьезных побочных эффектов. Как отмечают ученые, эти опыты доказали, что витамин С безопасен для здоровых клеток и не вызывает в них последствий, аналогичных тому, что происходит внутри опухоли.

Как показали эксперименты, витамин во всех случаях или остановил рост опухоли, или же заметно замедлил ее прогресс, продлив жизнь пациентам на 4-6 месяцев даже в случае развития самых злокачественных форм рака мозга. После постановки диагноза эти люди прожили на 37-40% дольше, чем другие раковые больные.

Читайте такжеУченые предупреждают, что недостаток витамина В12 в организме ребенка тормозит умственное развитие

По словам ученых, результаты многообещающи, но пока неизвестно повышает ли витамин С эффективность химиотерапии. Если вторая фаза клинических испытаний завершится успешно, то витамин С, как отмечают исследователи, не только позволит продлить жизнь пациентов и улучшить ее качество, но и заметно сократит расходы на лечение, так как весь девятимесячный курс приема аскорбиновой кислоты стоит меньше, чем одна доза химио- или иммунотерапии.

Интерес к витамину C как средству от рака возник около 30 лет назад с подачи нобелевского лауреата Лайнуса Полинга, когда серия исследований показала возможную пользу от его применения при опухолях.

В 2009 году исследования доказали, что витамин С способен бороться с раком только при увеличении концентрации до сверхвысоких уровней.

Также два года назад другая группа ученых подтвердила этот вывод, уничтожив "неуязвимые" раковые опухоли в организме мышей при помощи больших доз витамина С, аналогичных количеству аскорбиновой кислоты, которое содержится в примерно 200 апельсинах. Проникновение витамина С в раковые клетки приводило к появлению большого числа молекул перекиси водорода внутри их митохондрий, что оказывалось фатальным для "взбунтовавшихся" клеток.