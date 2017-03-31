Количество беженцев из Сирии в страны Ближнего Востока превысила 5 млн человек - ООН

Количество беженцев из Сирии, которые находятся в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек.

Об этом сообщил Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR), передает Deutsche Welle.

Почти 500 тыс. сирийских беженцев размещены в лагерях временного проживания.

Читайте такжекаждая четвертая ребенок в мире страдает через жестокие конфликты или стихийные бедствия - ЮНИСЕФ

В течение всего 2016 года число беженцев из Сирии в эти страны держалось на уровне 4,8 млн человек, отмечает агентство Reuters. Однако новейшие данные, собранные UNHCR и властями Турции, показали рост количества беженцев с начала 2017 года.

В этих данных UNHCR не учтено сирийцев, которые получили убежище в других странах, в частности, в государствах ЕС. В одной только Германии в 2016 году, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с запросом о предоставлении убежища обратились более 250 тысяч сирийцев.

Согласно официальным данным, в 2015 году в Сирии проживало 18,5 млн человек.