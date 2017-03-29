Минздрав объявил очередной конкурс на должность главного врача "Охматдета"

Сегодня объявлен открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, во время предыдущего конкурса комиссия признала победителем ни одного из кандидатов. Главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» впервые выбирают по открытому конкурсу.

Открытый конкурс на должность главного врача объявили в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем.

Срок подачи документов до 27.04.2017.