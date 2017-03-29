Минздрав объявил очередной конкурс на должность главного врача "Охматдета"
13:43, 29 марта 2017Зарубежные новости
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Открытый конкурс на должность главного врача «Охматдета» объявили в связи с окончанием срока контракта с Гладушем.
Во время предыдущего конкурса комиссия не признала победителем ни одного из кандидатов / Фото: УНИАН
Сегодня объявлен открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, во время предыдущего конкурса комиссия признала победителем ни одного из кандидатов. Главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» впервые выбирают по открытому конкурсу.
Открытый конкурс на должность главного врача объявили в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем.
Срок подачи документов до 27.04.2017.
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