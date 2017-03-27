В Европейском регионе зарегистрировано 320 тысяч случаев туберкулеза - ВОЗ

В Европейском регионе зарегистрировано 320 тысяч случаев туберкулеза.

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Об этом координатор по вопросам инфекционных заболеваний и менеджер Программы туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов Европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в регионе зарегистрировано 320 тысяч случаев туберкулеза, 30 тысяч человек умирают ежегодно. Также зарегистрированы 74 тысячи случая мультирезистентного туберкулеза.

«Именно сейчас необходимо сосредоточить усилия на всех уровнях для обеспечения услуг, ориентированных на потребности конкретного пациента. Ежегодно очень важно расширять доступ к лечению именно мультирезистентного туберкулеза, потому что такой доступ сейчас составляет лишь 51%. Акцент сейчас делается на ко-инфекцию туберкулеза и ВИЧ. Мы наблюдаем рост показателей такой формы туберкулеза - с 5% в 2012 до 9% в 2015 году. Без всеобъемлющей противотуберкулезной помощи, где пациент находится в центре внимания, невозможно взять под контроль эпидемию туберкулеза», - отметил Дара.

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Также участники мероприятия отмечали, что пациент-ориентированные подходы, принятые во всем мире, которые только начинают внедряться в Украине, предусматривают предоставление комплексной медицинской и социальной помощи (например, передачу продуктовых наборов, оплату расходов на транспорт и т.д.), а также психологической поддержки больных, чтобы они могли закончить весь курс длительного лечения. Предоставление таких услуг должно основываться на индивидуальных потребностях конкретного пациента. В большинстве случаев пациент-ориентированные подходы предусматривают амбулаторное лечение - дома или в поликлинике по месту жительства. Не все пациенты нуждаются в лечении в стационаре и, если нет медицинских показаний к госпитализации, человек не должен быть изолирован в больнице. Кроме того, с точки зрения общественного здоровья, стационарное лечение не предотвращает распространения туберкулеза, ведь основное распространение инфекции происходит еще до постановки диагноза и госпитализации.

Как сообщалось, в Украине ежегодно туберкулез диагностируется у более чем 30 тысяч человек.