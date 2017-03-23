70% смертей от онкозаболеваний в мире приходятся на развивающиеся страны - ООН

Во многих бедных странах рак – это смертный приговор, поскольку там катастрофически не хватает установок радиотерапии и соответствующих специалистов. Эту проблему обсудили участники встречи ООН в Хартуме (Судан). Они призвали доноров выделять больше финансовых ресурсов для лечения раковых заболеваний в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

Читайте такжеАмериканские медики назвали самые опасные для человека кожные заболевания«Рост случаев раковых заболеваний требует дополнительных человеческих и финансовых ресурсов, а также новых технологий», - заявила директор Программы действий МАГАТЭ по терапии рака Нелли Энверем-Бромсон .

Встреча, которая была организована Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Организацией исламского сотрудничества и Исламским банком развития призвана добиться мобилизации ресурсов на предотвращение раковых заболеваний, лечение рака и подготовку специалистов в странах, входящих в эти три организации. В ней приняли участие представители министерств здравоохранения и финансов из 16 стран.

Они представили финансовым учреждениям, участвующим в проектах развития, предложения по совершенствованию инфраструктуры ядерной медицины и радиотерапии в бедных странах.

Ежегодно от рака умирают 8,8 миллиона человек. 70 процентов этих смертей приходятся на развивающиеся страны. В некоторых африканских государствах меньше 15 процентов онкологических больных выживают в течение пяти лет после диагнозарака шейки матки и рака молочной железы. Во многих промышленно развитых странах мира эти заболевания во многих случаях излечиваются. При этом 83 процента всех случаев рака шейки матки и рака молочной железы приходится на развивающиеся страны.

Сегодня участники встречи отметили, что для снижения смертности необходимо выявлять такие заболевания на ранних стадиях и внедрять современные методы лечения. Они обсудили предложение создать постоянный диагностический центр в Камеруне. В этой стране каждый год диагноз рака шейки матки ставят 1 400 женщинам. 700 из них умирают ежегодно.

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К тому же в Судане обсуждалась возможность укрепить проекты по лечению рака в Иордании с тем, чтобы такие услуги в этой стране были доступны беженцам. На сегодняшний день в Аммане - столице Иордании - дейтсвует всего одна установка радиотерапии. Единственная радиологическая клиника в Аммане принимает по пятьдесят больных в день. Онкологические пациенты из числа беженцев, которые живут в этой стране, вынуждены подолгу ждать своей очереди.

Представитель Исламского банка развития сообщил, что с 2013 года Банк выделил 100 миллионов долларов на диагностику и лечение онкологических заболеваний в ряде стран Азии и Африке, в том числе в Судане, Нигере и Узбекистане.