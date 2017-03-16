Занятия физкультурой снижают риск развития онкологических заболеваний - медики

Давно известно, что физическая активность помогает защититься от рака. Ученые из Калифорнийского университета поняли, в чем секрет. Оказывается, в организме людей, находящихся в хорошей форме, лучше перерабатываются побочные продукты физической активности. Речь идет о лактатах (солях молочной кислоты), передает The Daily Mail.

Читайте такжеОжирение значительно повышает вероятность развития 9 форм рака - исследованиеПо словам экспертов, лактаты играют важную роль в процессе развития рака. Они мешают иммунной системе противостоять раку и способствуют распространению опухолей. Во время физической активности мышцы используют глюкозу для получения энергии. Когда организму начинает не хватать кислорода, образуются лактаты.

Потом лактаты перерабатываются и приносят организму пользу, например, используются в качестве топлива для мозга, мышц и органов. Исследователи обнаружили, что при раке в системе переработки лактатов происходит сбой. У спортсменов такой сбой случается реже, так как их организм чаще пользуется лактатами для получения энергии.