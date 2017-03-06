В Сомали из-за голода за два дня умерли более ста человек
10:21, 06 марта 2017Зарубежные новости
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Более 110 человек погибли в течение двух дней в южной части Сомали от голода, вызванного продолжающейся засухой.
В 2011 году из-за голода в Сомали погибли 260 тысяч человек / УНИАН
«Это сложная ситуация для животноводов и скота. Люди также страдают от голода и диареи. На протяжении последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек», - заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.
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По его словам, правительство Сомали сделает все возможное, чтобы спасти людей. Он призвал своих сограждан помочь умирающим сомалийцам, передает ВВС.
По оценкам ООН, около 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи на фоне развертывания голода.
В 2011 году из-за голода в Сомали погибли 260 тысяч человек.
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