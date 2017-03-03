Китаянка родила девочек-близняшек через шесть дней после рождения сына

Как пишут Новости Израиля, согласно опубликованной в China News Service информации, эта женщина вышла замуж в 2012 году, но у нее не получалось забеременеть.

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В августе 2016 года она прошла курс лечения в городе Ухань и забеременела тройней. 21 февраля она родила мальчика весом 1,44 килограмма, однако схватки прекратились. Ее акушер принял решение продолжать беременность. 27 февраля она родила девочек-близняшек.

В настоящий момент дети находятся в реанимации. По словам акушера, это первый подобный случай в ее более чем 20-летней врачебной практике. Акушер отметила, что женщина была беременна так называемой дизиготной тройней, то есть родившийся мальчик развивался в другой плодной оболочке, отдельной от его сестер-близнецов.