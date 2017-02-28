Белковая недостаточность может вызывать биполярное расстройство - ученые

Исследование обнаружило вероятную причину возникновения биполярного аффективного расстройства — оно может вызываться белковой недостаточностью, пишет Medical News Today.

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Биполярным аффективным расстройством — также известным как маниакально-депрессивный психоз (МДП) — страдают около 60 миллионов людей по всему миру. Страдающие этим заболеванием люди переживают резкие перепады в настроении и энергичности — так, что это мешает их жизни.

Причины развития МДП неизвестны, но предыдущие исследования рассматривали генетическую природу заболевания. Исследование, проведенное Национальным институтом науки и технологий Ульсана в Южной Корее, протестировало значение фосфолипазы Cγ1 в организме мышей, и его результаты могут объяснить причинно-следственную связь между белком и биполярным расстройством.

Команда ученых генетически запрограммировала мышей на недостаток фосфолипазы Cγ1 в переднем мозгу. Затем они изучили, что происходило с синапсом мышей — местом контакта между двумя нейронами, который служит для передачи нервного импульса между двумя клетками.

Исследователи обнаружили, что способность синапса изменять свою форму, функцию и силу была поражена. Нейротрофический фактор головного мозга — это белок, который регулирует несколько функций синапса, в том числе работу фосфолипазы Cγ1. В ходе проведенного корейскими учеными эксперимента дефицит этого белка вызвал у мышей симптомы МДП, включая гиперактивность, ненормально сильные ощущения удовольствия (гипергедонию), сильный голод, нарушенную обучаемость и плохую память, а также нездорово сильный старт-рефлекс. Ученые дали мышам лекарства от биполярного расстройства, и симптомы ослабли.

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Иными словами, к болезни приводит нейрохимическая цепная реакция. В мозгу возбуждающие синапсы и тормозящие синапсы вместе отвечают за правильную передачу нервных импульсов. Исследование продемонстрировало, что нарушение баланса между этими синапсами — главная причина возникновения различных нейропсихиатрических расстройств. Результаты работы свидетельствуют о том, что фосфолипаза Cγ1 имеет ключевое значение для функционирования синапсов, и дефицит ее приводит к маниакальному поведению.