Новое исследование выявило причину агрессии у людей с аутизмом

Команда ученых экспертов по аутизму из Университета Бригама Янга (США), Университета Юты и Висконсинского университета в Мадисоне провела сравнительное исследование МРТ изображений головного мозга у детей аутистов с агрессивным поведением и нормально развивающихся. Были проанализированы объемы структр мозга, связанных с агрессивным поведением: ствол мозга, миндалина, орбитофронтальная, фронтальная и дорзолатеральная префронтальная кора, пишет newsru.co.il.

Результаты проведенного анализа показали, что только наименьший объем ствола мозга коррелирует с высокой агрессией. Выявленное различие в объеме ствола мозга, который участвует в формировании агрессивного поведения, может положить начало более эффективному лечению, считает соавтор исследования Терису Гэбрилсена, что значительно улучшит качество жизни больного ребенка и его семьи.

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Далее ученые планируют исследовать, как ствол мозга соединен функционально с другими областями головного мозга, "потому что мозг это сеть, где все структуры в разной степени связаны" говорит Кевин Стифенсон, " и если одна область развивается патологически, то это может оказать влияние и на другие".