В КНР отмечена сильнейшая с 2013 года вспышка птичьего гриппа среди людей

Всего в стране зафиксировано более 260 случаев заболевания вирусом H7N9, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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Власти начали закрывать птичьи рынки в южных и центральных регионах страны. Введены повышенные меры контроля при транспортировке птиц. По словам китайских властей, большинство случаев заражения гриппом - результат контактов с домашней птицей. Чаще всего это происходит на рынках или фермах. Власти просят население избегать прямых контактов с птицами.

Работников здравоохранения учат распознавать ранние симптомы птичьего гриппа.

В этом году вирус менее выраженно проявляет себя у домашней птицы. Часто симптомы остаются незаметными. При этом у людей заболевание протекает в более тяжелой форме и чаще приводит к смерти.

Четыре года назад в Китае произошла крупная вспышка птичьего гриппа, унесшая жизни нескольких десятков человек. Тогда в стране началась паника: люди ходили по улицам в масках, массово уничтожалась домашняя птица, многие китайцы старались не посещать общественные места. Курицу пришлось убрать из меню школ и питания на самолетах. Многие китайцы отказывались от мяса птицы из страха заболеть гриппом.

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Как сообщал УНИАН, вспышки вируса H7N9 среди птиц были выявлены в ноябре 2016 г. в Херсонской области. В начале января 2017 года новые вспышки зафиксированы в Черновицкой и Одесской областях.

После этого ЕС, Беларусь, Гонгконг и Молдова ввели запрет на импорт украинского мяса птицы с территорий, на которых были зафиксированы вспышки заболевания.