Применение антител в терапии ВИЧ-инфекции показало свою эффективность - результаты исследования

Данные КИ на конференции по ретровирусным и оппортунистическим заболеваниям представили представители компании Theratechnologies, владеющей правами на ибализумаб на территории США, пишет The Pharma Letter.

Читайте такжеТенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита ВПосле 24 недель терапии экспериментальным моноклональным антителом количество CD4+ Т-клеток у ВИЧ-положительных пациентов в среднем увеличилось на 48 кл/мкл. Предыдущие исследования показали, что 83% пациентов достигли снижения вирусной нагрузки более чем на 0,5 log10 через 7 дней после введения первой нагрузочной дозы ибализумаба (2000 мг). Через 24 недели терапии сокращение вирусной нагрузки составило 1,6 log10, а у 48% пациентов наблюдалось снижение на 2,0 log10.

В случае регистрации лекарственного препарата Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.

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Моноклональное тело ибализумаб связывается с CD4 рецепторами T-клеток и подавляет процесс проникновения вируса в клетку человека. Разработку ибализумаба начала американская компания Tanox, однако в 2007 году права на препарат были приобретены TaiMed. В 2014 году FDA выдала разрешение на проведение клинических исследований ибализумаба на территории США.