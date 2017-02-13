Электронные сигареты содержат на 97% меньше веществ, вызываюших рак легких - исследование

Пользователи электронных сигарет получают на 97% меньше канцерогена (4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридий)-1-бутанол или NNAL) по сравнению с курильщиками обычных сигарет – показывают результаты нового исследования, проведенного специалистами Университетского колледжа Лондона.

Поданным Национального центра США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), именно этот канцероген (NNAL) в значительной степени связан с развитием рака легких.

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В ходе исследования, которое было проведено при поддержке Центра исследования рака Великобритании (Cancer Research UK), ученые изучали в общей сложности 181 человек, курильщиков и бывших курильщиков, которые использовали электронные сигареты или никотинозаместительные (НЗТ) продукты, в частности пластыри и назальные спреи. Третья группа продолжала курить традиционные сигареты параллельно с использованием электронных сигарет или продуктов НЗТ.

По сравнению с курильщиками обычных сигарет, пользователи электронных устройств получают на 97% меньше соединений NNAL. С другой стороны, у тех, кто использовал электронные сигареты и параллельно курил традиционные, уровень NNAL был ниже на 20% тех, кто курил только обычные.

Ведущий автор исследования, доктор Лион Шахаб утверждает: "Наше исследование доказало, что электронные сигареты намного безопаснее, чем курение. Мы показали, что уровни токсичных химических веществ в организме от использования электронной сигареты значительно ниже, чем предполагалось в предыдущих исследованиях с использованием моделируемых экспериментов. Это означает, что некоторые сомнения по поводу безопасности электронных сигарет также могут быть неоправданными”.

Джейми Хартман-Бойс, старший исследователь Оксфордского университета, утверждает: “Нам нужно провести больше исследований безопасности длительного использования электронных сигарет, но это исследование бесспорно доказывает, что электронные сигареты значительно безопаснее курения обычных сигарет. Курильщикам, которые переходят на электронные сигареты или никотин заместительные продукты, следует помнить, что вредными являются именно смолы, а не никотин”.