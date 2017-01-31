Недостаток витамина A может провоцировать развитие болезни Альцгеймера - ученые

Об этом сообщили исследователи из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia, Канада), пишет Medical Xpress.

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Группой ученых руководил профессор психиатрии Вейхонг Сонг (Weihong Song). Открытия также показали, что витамин A в виде пищевых добавок может быть полезен для замедления развития нейродегенеративного заболевания, если у новорожденного уровень этого витамина в организме слишком низок.

Исследование основывалось на более ранних научных работах, которые показали, что недостаток витамина A может стать причиной ухудшения работы когнитивной функции мозга. Канадские ученые изучили эффект депривации витамина в пренатальном и постнатальном периодах с помощью экспериментов на мышах. Эти периоды – до рождения и сразу после – критически важны, так как в это время ткани мозга «программируются» на всю оставшуюся жизнь.

Специалисты выявили, что даже умеренный дефицит витамина A приводил к увеличению объемов производства бета-амилоидов – белков, формирующих бляшки, которые мешают нейронам обмениваться сигналами, «душат» нервные клетки и в конечном итоге убивают их. Кроме того, мыши, испытывавшие недостаток витамина A, во взрослом возрасте хуже справлялись с заданиями наобучение и память. Ученые также сравнили две группы мышей. В первой группе животные, будучи еще эмбрионами, не получали достаточного количества этого витамина, но потом, в детском возрасте, их диета была сбалансирована, и ее витаминный состав соответствовал потребностям мышат. Особи из второй группы получали нужное количество витаминов в пренатальном периоде, но недостаточное – в детском возрасте. Первая группа мышей справилась с когнитивными тестами хуже, чем вторая. Таким образом, ущерб организму был нанесен еще на стадии внутриматочного развития.

Впрочем, Вейхонг Сонг и его коллеги отметили, что эффект был частично обратимым – при одинаковом недостатке витамина A до рождения с тестами лучше справлялась та группа, которая получала этот витамин в достаточном количестве сразу после появления на свет. В некоторых случаях, подчеркнул профессор Вейхонг, витаминные пищевые добавки помогали снизить темпы производства бета-амилоидов в мозгах животных, и память и обучаемость у таких животных несколько улучшались.

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Ученые заявили, что наличие связи между недостатком витамина A и развитием нейродегенеративных заболеваний характерно и для людей. Специалисты обследовали 330 пожилых людей в Чунцине и обнаружили, что у тех из них, в чьих организмах витамина A было недостаточно, были проблемы с когнитивной функцией в 75% случаев – против 47% у тех, кто получал нужное количество этого витамина с пищей.

Исследователи предупредили, что недостаток витамина A во время беременности не следует нивелировать с помощью пищевых добавок, так как чрезмерное его количество также может навредить организму. Вместо этого они предложили будущим мамам следить за питанием – включить в свой рацион побольше овощей и фруктов.