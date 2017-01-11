Итальянские медики спасли ногу украинке с помощью пересадки донорской кости

Итальянские медики благодаря редкой и рискованной операции спасли ногу украинской пациентке, пересадив ей донорскую кость, пишет ТСН.

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Год назад Татьяна приехала в Италию, чтобы заработать денег на квартиру, однако мечты молодой женщины разрушила ночная авария. В мотоцикл, на котором она ехала, врезалась легковая машина. В отделение скорой помощи в Неаполе украинку привезли в бессознательном состоянии, врачи, увидев ее с десятком переломов и многочисленной потерей крови, в один голос заявили, что женщину спасет только чудо.

"Здесь врачи изначально не давали шансов вообще никаких, одна больница отказалась от меня", - вспоминает она.

Первым решением медиков было ампутировать ногу, ведь Татьяна испытала слишком много повреждений. Но хирург Антонио Д'амато решил рискнуть и пересадить кость из неживой человека.

"Главную операцию мы делали почти день. Пересаживали берцовую кость, которой не хватало. Ее мы взяли с трупа. К счастью, кость подходила по контуру. Мы закрепили ее между коленом и стопой при помощи вкрученой бляшки. В те места, где совмещаются ее кость с пересаженной, мы вживили стволовые клетки, взятые из таза девушки, чтобы иметь больше шансов на приживление", - рассказал завотделением хирургии Антонио Д'амато.

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Над операцией, которая длилась 13 часов, работали 7 медиков отделения. Больше всего врачи боялись, что с отрицательным резусом крови украинки пересаженный материал просто не приживется. В больнице Татьяна проведет еще несколько месяцев, а до настоящего первого шага должно пройти минимум год.

В Украине у Татьяны остался 12-летний сын. Женщина мечтает привезти его в Италию, однако процесс получения разрешения на проживание долговременный.