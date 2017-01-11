Канадская фармкомпания Valeant распродает свои активы

Канадская фармкомпания Valeant заключила две сделки о продаже активов на общую сумму 2,1 млрд долларов, информирует Bloomberg. Вырученные средства будут направлены на погашение 30-миллиардного долга компании.

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Соглашение о продаже трех косметических брендов стоимостью 1,3 млрд долларов было подписано с L’Oreal. Еще около 820 млн долларов заплатит китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.

По условиям сделки, L’Oreal получит права на бренды CerAve, AcneFree и Ambi. Годовые продажи трех брендов составляют 168 млн долларов. В настоящее время L’Oreal владеет La Roche-Posay, Vichy и SkinCeuticals.

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Что касается Sanpower Group, то теперь в ее портфель войдет Провенж (Provenge) – иммунотерапия рака предстательной железы. Это единственное зарегистрированное на сегодняшний день лекарственное средство Dendreon Pharmaceuticals. Valeant выкупила Dendreon в 2015 году за 445 млн долларов.