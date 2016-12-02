Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов



Это Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года. На сегодняшний день ее ратифицировали 169 государств, пишет Центр новостей ООН.

Конвенция стала первым обязывающим международным соглашением, направленным на защиту уязвимой категории населения. Она содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т.д.

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Конвенция указывает пути реализации уже существующих общепризнанных прав человека. На сегодняшний день около 10 процентов мирового населения являются лицами с ограниченными возможностями. Многие из них сталкиваются со стигмой, дискриминацией и изоляцией.