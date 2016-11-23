Мороженое на завтрак полезно для мозга - исследование

Мороженое на завтрак значительно повышает работоспособность мозга и в целом умственную активность человека. К такому выводу пришли японские ученые из университета Кёрин, сообщает Daily Mail.

Читайте такжеМозговые стимуляторы не так уж безопасны для мозга - ученыеУчастникам исследования предлагалось начинать каждое утро с употребления мороженого. После этого они проходили ряд тестов на компьютере, в ходе которых оценивались аналитические способности и скорость реакций испытываемых. По результатам тестов выяснилось, что группа, которая ела на завтрак мороженое, справлялась с заданиями гораздо лучше и быстрее.

Такой завтрак приводит к резкой стимуляции альфа-волн в мозге участников, утверждает руководитель исследовательской группы профессор Ёсихико Когои.

Читайте такжеСтресс по-разному меняет мозг мальчиков и девочек - ученыеПо мнению ученых, мороженое способно «встряхивать» мозг человека и быстро выводить его из сонного состояния. Они считают, что дело не в самом лакомстве, а просто в том, что оно холодное. Однако после замены мороженого на другую холодную еду положительного эффекта не наблюдалось.

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