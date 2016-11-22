Исследование доказало, что каротиноиды суперполезны для мозга

Так, в Университете Джорджии (University of Georgia) ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии выяснили, что высокий уровень каротиноидов в организме может содействовать более эффективной работе мозга. Об этом свидетельствуют данные небольшого исследования, в котором участвовали люди в возрасте от 65 до 86 лет, пишет Medical Xpress.

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Ранее публиковавшиеся научные работы уже подтверждали, что каротиноиды, в частности, лютеин и зеаксантин, положительно влияют на здоровье глаз и работу когнитивной функции мозга. Однако механизм работы этих микроэлементов, по словам одного из авторов текущей работы докторанта Каттера Линдберга (Cutter Lindbergh), до сих пор изучен не был. Второй автор работы, профессор психологии Стефен Миллер (Stephen Miller), добавил, что понимание того, каким образом каротиноиды влияют на когнитивную функцию, может помочь пожилым людям сохранить мозговую активность путем приема определенных количеств лютеина и зеаксантина в качестве пищевых добавок.

Участникам исследования специалисты из Университета Джорджии предлагали пройти тесты, заключавшиеся в воспроизведении пар слов, которые они слышали ранее. Во время прохождения тестов мозговую активность отвечавших измеряли с помощью функциональной МРТ. Уровень каротиноидов в крови респондентов определили с помощью анализа сыворотки крови, а также показаний неинвазивной фликкер-фотометрии, которая показывала, каково содержание лютеина и зеаксантина на сетчатке глаз участников. Выяснилось, что те пожилые люди, в организме которых было много этих микроэлементов (группа 1), справлялись с задачей по воспроизведению слов эффективнее — они тратили меньше ресурсов мозга на то, чтобы напрячь память, по сравнению с теми людьми, у которых уровень каротиноидов в организме был невысоким (группа 2). Активность мозга у участников из первой группы была ниже, а результат — приблизительно таким же, как и у участников из второй группы, то есть КПД мозга был выше в первой группе.

Каттер Линдберг прокомментировал, что внешне все пожилые люди выглядели примерно одинаково, однако в работе мозга в зависимости от количества каротиноидов в организме у участников наблюдалась существенная разница. У людей с низким уровнем каротиноидов мозг компенсировал естественные разрушительные процессы, подключив для решения задачи различные области, которые у участников с высоким уровнем лютеина и зеаксантина задействованы не были. В будущем ученые планируют изучить, поможет ли работе мозга повышенное содержание в рационе содержащих каротиноиды овощей или введение в рацион пищевых добавок с лютеином и зеаксантином.