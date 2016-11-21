В восточном Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы
В контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы, сообщает Reuters со ссылкой на представителей системы здравоохранения города.
«Разрушения инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - сообщает представитель городских властей.
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В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» отметила, что в неоккупированной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно из-за постоянных обстрелов.
Собеседники агентства отмечают, что больницы были разрушены, в том числе из-за прямого попадания бомб и снарядов в результате авиаударов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все тяжелее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попыток властей «раскрыть места скопления террористов».
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Как сообщалось, 18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.
Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, Восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В общей сложности в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек. Как сообщил Пан Ги Мун, в октябре только 286 тысячам из них удалось доставить гуманитарную помощь.
В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.