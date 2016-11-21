В восточном Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы

«Разрушения инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - сообщает представитель городских властей.

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В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» отметила, что в неоккупированной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно из-за постоянных обстрелов.

Собеседники агентства отмечают, что больницы были разрушены, в том числе из-за прямого попадания бомб и снарядов в результате авиаударов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все тяжелее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попыток властей «раскрыть места скопления террористов».

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Как сообщалось, 18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.

Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, Восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В общей сложности в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек. Как сообщил Пан Ги Мун, в октябре только 286 тысячам из них удалось доставить гуманитарную помощь.

В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.