Сканирование мозга показало, почему женщины склонны к многозадачности

Сотрудники Лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ выяснили, что мужскому мозгу требуется больше энергии для того, чтобы переключить внимание. Кроме того, у мужчин в условиях многозадачности активируется больше областей мозга. В экспериментах приняли участие 69 мужчин и 71 женщина в возрасте от 20 до 65 лет, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеСтресс по-разному меняет мозг мальчиков и девочек - ученыеДобровольцы выполняли разные задания, например, сортировали предметы по форме и количеству. Также участники прошли когнитивные тесты. Известно: в условиях многозадачности у людей одновременно активируются три области мозга - дорсолатеральной префронтальная кора, нижняя теменная доля и нижняя затылочная извилина. Однако, как показало новое исследование, мозгу женщин было нужно меньше энергии для переключения между задачами.

Читайте такжеПоздняя вторая беременность женщины улучшает работу ее мозга - исследованиеТак, у мужчин при выполнении нескольких задач одновременно сильнее повышалась активность в дорсолатеральной префронтальной коре. Кроме того, у них активировались моторные зоны и островок, а у представительниц прекрасного пола - нет. То есть, мужчины переключались между задачами гораздо медленнее. Наиболее заметными были различия между молодыми мужчинам и женщинами (в возрасте от 20 до 45 лет).