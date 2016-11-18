Качество сна влияет на состояние иммунной системы - ученые

Ученые из Университета Тюбингена (Германия) под руководством Т.Ланге провели исследование, чтобы установить, как влияет отсутствие сна на иммунную систему, пишет American Journal of Physiology.

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Анализировали количество Т-лимфоцитов в крови у группы волонтеров (14 молодых мужчин в возрасте 25 лет в среднем) в случае, когда им разрешали спать с 23.00 до 7.00 и в случае, когда они бодрствовали в течение 24 часов.

У спящей группы число Т-лимфоцитов во время сна уменьшалось по сравнению с бодрствованием. В группе, которой не разрешали спать, содержание этих лимфоцитов было высоким.

Выявленное снижение числа Т-лимфоцитов во время сна "затрагивает адаптивную иммунную систему", считают авторы исследования, и объясняет, почему регулярный сон так важен для здоровья человека.

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О работе иммунной системе можно судить по динамике Т-лимфоцитов в крови человека. Т-лимфоциты это основной тип лимфоцитов в иммунной системе человека. Большое количество Т-лимфоцитов присутствует в крови и готовы напасть на вирусы и другие инфекционные агенты, которые вторгаются в тело. Даже во время глубокой стадии сна, система способна выделять в кровь Т-лимфоциты, соматотропины и адреналин для борьбы с инфекционными агентами.