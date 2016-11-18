Одна таблетка сможет работать две недели подряд - изобретение

В Массачусетском технологическом университете (Massachusetts Institute of Technology) специалисты разработали новую капсулу для лекарств, которая остается в желудке до 2 недель после проглатывания, медленно высвобождая свое содержимое. Ранее при оральной форме приема средства действовали не более дня, тогда как при многих заболеваниях (например, малярии или ВИЧ) необходимо постоянное поступление лекарства. Такие «многоразовые» лекарства сейчас доступны в форме инъекций или имплантатов, но эти методы не всегда удобны.

Читайте такжеУченые создали таблетку, которая заставляет организм активно сжигать жирПрепараты, принимаемые через рот, имеют ограниченное время действия, так как они быстро проходят через желудочно-кишечный тракт, где на них воздействует агрессивная среда. Команда профессора Роберта Лангера (Robert Langer) работала над новой капсулой несколько лет, сфокусировавшись на лечении малярии с помощью антипаразитарного средства Ивермектин. Это средство убивает любого комара, который укусил принявшего лекарство человека — или не человека. Эксперименты на свиньях показали, что препарат действовал в течение 2 недель.

Внутри капсулы находится структура, похожая на звезду с 6 лучами. Каждый из лучей, куда помещается лекарство, соединен с ядром звезды мостиком. После проглатывания внешняя капсула растворяется, а «звезда» остается в желудке — она достаточно велика, чтобы противостоять выталкивающим ее оттуда силам, но слишком мала, чтобы закупорить выход. После того, как лекарство, содержащееся в лучах звезды, заканчивается, мостики также растворяются, позволяя лучам отсоединиться от ядра и вместе с ним пройти дальнейший путь по пищеварительной системе.

Читайте такжеСоздана таблетка со встроенной видеокамеройС помощью математического моделирования Роберт Лангер и его коллеги подсчитали, что если использовать новые капсулы со средством от малярии вместе с существующей терапией у 70% больных, то эффект будет таким же, как будто терапию получали бы не 70% пациентов, а 90%. Сейчас ученые работают над аналогичными капсулами для лечения других тропических болезней .а также ВИЧ и туберкулеза.