Нежирная пища сохраняет высокое качество зрения - ученые

Если в рационе много жирных продуктов, то человек находится в группе риска развития болезни глаз. И дело в изменении микрофлоры кишечника, отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News. Подобное изменение приводит к появлению возрастной макулярной дегенерации, которая связана со слепотой. Исследования показали: бактериальный состав кишечника важен с точки зрения развития влажной макулярной дистрофии, последней стадии заболевания.

Читайте такжеКукуруза поможет улучшить зрениеИсследованием этой темы занимался Университет Монреаля. Возрастная макулярная дистрофия характеризуется повышенным иммунным ответом, отложениями жира в задней части глаза (друз) при ранней стадии развития заболевания. Также разрушаются нервные клетки, начинают расти новые кровеносные сосуды (свойственно поздней форме недуга).

Читайте такжеВрачи установили, что фастфуд может привести к снижению зренияХотя на влажную макулярную дистрофию приходится примерно 10% случаев возрастной макулодистрофии, именно эта форма чаще всего провоцирует потерю зрения. Существующие на рынке лекарственные средства становятся со временем менее эффективными. Поэтому медики считают важным поиск любых средств, предотвращающих развитие недуга. А, согласно последним исследованиям, контроль микрофлоры кишечника, исключение жирных продуктов, вызывающих воспаление в теле, являются действенным методом.