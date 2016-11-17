Красное вино защищает сосуды от негативных последствий курения - исследование

Исследователи из Университета Саара советуют выпивать один-два бокала красного вина перед тем, как выкурить сигарету. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что сигаретный дым вызывает повреждение эндотелия, старение клеток, сосудистое и системное воспаление. А употребление красного вина способствует образованию полезных для сосудов эндотелиальных факторов релаксации, таких как оксид азота, передает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, которые не курили. Они согласились выкурить три сигареты в процессе эксперимента. Половина участников за час до курения пила красное вино в количестве, рассчитанном таким образом, чтобы содержание алкоголя в крови после употребления напитка составляло 0,75%. До и после эксперимента ученые собрали образцы крови и мочи добровольцев.

Читайте такжеКрасное вино восстанавливает гормональный баланс - исследованиеКак известно, вследствие курения в кровоток попадают микрочастицы из эндотелиальных клеток, тромбоцитов и моноцитов. Это свидетельствует о повреждении кровеносных сосудов. У участников, употреблявших вино перед курением, исследователи не зафиксировали подобных изменений. Ученые пока не знают, касаются ли их выводы курильщиков, пожилых людей и тех, кто страдает от различных заболеваний.