Чтобы потерянные килограммы не вернулись, нужно следить за своим рационом - врачи

Исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили: это приводит к набору веса. Специалисты проанализировали данные 137 человек, участвовавших в программе потери веса в течение года. В основном это были женщины, пишет Deccan Chronicle.

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Средний возраст участников составлял 51 год, а средний Индекс массы тела (ИМТ) - 34,1. Добровольцы регулярно взвешивались. Также их попросили вести дневник питания в приложении для смартфона. Исследование показало: люди обычно прекращали следить за своим рационом примерно через четыре месяца после окончания программы потери веса.

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Хотя все участники похудели благодаря программе, к 75% добровольцев часть сброшенного веса вернулась. 62% участников в какой-то момент переставали контролировать свой рацион. Люди, к которым возвращался вес, прекращали следить за своим рационом питания чаще тех, кто не набрал потерянные килограммы.