Обстрел больниц в Сирии лишил десятки тысяч людей медицинской помощи - ВОЗ

Это произошло 13-15 ноября. Повреждение больниц лишает медицинской помощи десятки тысяч людей, сообщает Центр новостей ООН.

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«По меньшей мере, два человека погибли в результате этих обстрелов и 19 получили ранения, включая шесть медиков. Тот факт, что такие инциденты становятся все более частым и масштабным явлением в Сирии, вызывает возмущение. В 2016 году зафиксировано 126 подобных случаев по всей стране», - заявил заместитель Пресс-секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.

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Представители ВОЗ в очередной раз призвали стороны конфликта в Сирии обеспечить безопасность медицинских учреждений и их персонала. Они напомнили, что нанесение ударов по таким объектам противоречит международному праву.