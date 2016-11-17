В восточном Алеппо снова бомбили детскую больницу "Баян", которая уже пострадала от авиаударов в июле, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эта больница является одним из немногих уцелевших в Алеппо медучреждений.

Рядом с больницей расположен центр переливания крови, который также пострадал от бомбардировок.

В то же время сирийская армия заявляет, что среди ее целей - только принадлежащие экстремистам склады с боеприпасами и медикаментами.

Накануне базирующийся в Британии Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека сообщил о бомбардировке трех больниц за сутки. Эти учреждения находились в занимаемой правительственными войсками западной части города.

В Минобороны России заявили, что "российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центрам примирения сведения о своем расположении, удары не наносили".

Читайте такжеВ Алеппо второй раз за неделю разбомбили больницу Как сообщалось, Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара аль-Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам.

10 ноября в ООН заявили, что в Алеппо заканчиваются запасы продовольствия.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал бомбардировки и осаду Алеппо преступлениями исторического масштаба.