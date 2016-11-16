Бессонница повышает риск аритмии и инсульта - ученые

Как известно, для этого расстройства сна характерны трудности засыпания, беспокойный сон и раннее пробуждение. Сотрудники Мичиганского университета установили: у людей с бессонницей риск мерцательной аритмии был повышен на 29% по сравнению с людьми без бессонницы, передает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеКачество сна влияет на психику человекаКроме того, у пациентов, жаловавшихся на частые пробуждения, которые создают дополнительную нагрузку на сердце, вероятность мерцательной аритмии оказалась на 26% выше, чем у тех, кто не просыпался часто. Еще риск аритмии был повышен у добровольцев с укороченной фазой быстрого сна. Ученые говорят, что бессонница также увеличивала риск инсульта, сердечной недостаточности и других проблем с сердцем.

Читайте такжеМедики предупреждают, что тревожные состояния "убивают" сердцеСпециалисты предполагают: видимо, расстройство сна негативно влияет на вегетативную нервную систему, участвующую в регуляции артериального давления и частоты сердечных сокращений. По мнению исследователей, повысить качество сна и предотвратить аритмию помогут физическая активность и ограничение потребления кофеина.