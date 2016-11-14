Ген "аутизма" нарушает нейронные связи в мозге - исследование

У здоровых людей он отвечает за формирование связей между нейронами во время развития головного мозга. Нейроны головного мозга во время созревания формируют между собой связи. Эти связи важны для обучения. У людей с aутизмом недостаточно сформированные связи вызывают проблемы при обучении и развитии социальных контактов, пишет Cell Reports.

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Канадские ученые из Университета Макмастера в сотрудничестве с Госпиталем детских болезней (Sick Children's Hospital) обнаружили изменения в гене DIXDC1 у людей с расстройствами спектра аутизма (ASD). У здоровых людей этот ген отвечает за рост и формирование связей между нейронами головного мозга. Ученые выявили генетические изменения, которые препятствуют «включению» DIXDC1, в результате чего мозговые синапсы остаются незрелыми.

Руководитель проект Карун К. Сингх считает, что поученный результат дает новые возможности для разработки лекарственных препаратов, которые смогут активировать этот ген, и синаптические связи между нейронами смогут восстановиться.