Ученые доказали, что курение электронных сигарет вызывает развитие рака

Андрей Хлюстов вместе с коллегами измерили концентрацию альдегидов, которые содержатся в паре электронных сигарет, пишет Environmental Science & Technology. При исследовании применялись три типа вейпов с пятью видами жидкости для них. Парение происходило с помощью автоматической установки, которая делала четрехсекундные затяжки с перерывом в 30 секунд между ними.

«При каждой затяжке каждой из жидкостей вейпер получает невероятно большое количество альдегидов, основная часть которых вырабатываются из-за термического разложения компонентов ароматизаторов», — рассказал Хлюстов. Во всех экспериментах количество альдегидов превышало пороговые значения, установленные ассоциацией государственных промышленных гигиенистов США.

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Авторы работы отметили, что объем альдегидов увеличивается пропорционально количеству ароматизаторов в жидкости. Они заявили, что продолжат свои исследования и планируют проверить воздействие других вкусовых добавок на формирование альдегидов и прочих токсичных соединений.

Ранее ученые установили, что школьники-вейперы постепенно начинают курить обычные сигареты и отказываются от электронных. Среди некурящих подростков такой тенденции не наблюдается.

Вейпинг — это использование электронных сигарет, то есть ингаляторов. Первоначально они продавались как средство борьбы с привычкой табакокурения. Со временем вейпинг стал новой молодежной субкультурой.