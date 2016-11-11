Использование смартфона перед сном приводит к бессоннице и стрессу - исследование

Просматриваете свой Инстаграм перед сном? Читаете, что написали друзья в соцсетях? Проверяете почту? Для многих из нас – это обязательный ритуал, предшествующий засыпанию. Ученые же из Университета Калифорнии (University of California) во главе с Грегори Маркусом (Gregory Marcus) призывают нас отказаться от этой привычки, либо попробовать сократить время «общения» с телефоном перед сном, сообщает Медпортал.

Читайте такжеНаличие рядом отзывчивого партнера улучшает сонВ более ранних исследованиях уже было показано, что использование электронных устройств может негативно повлиять на сон. Авторы связали это с голубым светом, испускаемым экранами планшетов и телефонов, который не лучшим образом влияет на циркадные ритмы, а кроме того, высказали предположение, что использование этих устройств вызывает стресс. Некоторые исследователи продемонстрировали, что бессонницу могут вызывать любые подобные устройства, находящиеся в спальне. Причины этого, правда, неясны.

Люди, принимавшие участие в эксперименте Маркуса, рассказали о своем здоровье и образе жизни (например, качестве и продолжительности сна). После этого на смартфоны 136 участников было установлено специальное приложение, которое регистрировало, когда экран был активен. Все участники также записывали данные о своем сне.

Читайте такжеУченые установили: чтобы брак был счастливым, нужно хорошо высыпатьсяОказалось, что, чем больше люди пользовались смартфоном или планшетом, тем хуже был их сон. Критическим оказался период перед засыпанием: те, кто общался в мессенджерах или соцсетях непосредственно перед сном, чаще других страдали бессонницей.

Критики уже отметили, что выборка слишком мала, чтобы делать выводы о том, что использование смартфона может спровоцировать бессонницу, однако такая возможность не исключается.