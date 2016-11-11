В Израиле не хватает гинекологов

Каждые три минуты в Израиле рождается ребенок, каждые 18 минут проводится кесарево сечения, сообщают Новости Израиля. В 2015 году в стране было проведено 171.008 родов, из них в 4.007 случаях было два плода, а в 95 случаях – три плода. 5 случаев закончились смертью роженицы.

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Более 35 тысяч беременностей в год определяются как беременность в группе риска.

Согласно данным, представленным на конференции ассоциации гинекологии и акушерства, в Израиле не хватает не менее 150 гинекологов.

В результате беременные женщины вынуждены слишком долго ждать очереди к врачу, а во многих родильных отделениях нет круглосуточного дежурного специалиста.