Рыба из грязных водоемов опасна для здоровья - ученые

По словам ученых из Океанографического института Скриппса, при употреблении рыбы, пойманной в загрязненных водоемах, существенно увеличивается риск отравления. Дело в том, что в мышечной ткани некоторых рыб накапливаются стойкие органические загрязнители из водоемов, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на РИА "VistaNews".

Эти соединения содержатся в пестицидах, продуктах нефтехимической промышленности и огнеупорных материалах. Они легко проникают в организм, обходя иммунную защиту. Соединения прикрепляются к белку Р-гликопротеину, обеспечивающему перенос веществ через мембрану клетки.

Читайте такжеРтуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеванийСпециалисты говорят: опасные соединения есть также в мясе и молоке. Наибольшему риску отравления подвержены маленькие дети. Соединения, поступившие с грудным молоком, быстро распространяются по их организму.