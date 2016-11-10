Жители стран с индивидуалистской культурой улыбаются чаще - исследование

В частности, выяснилось, что жители стран с более индивидуалистской культурой чаще улыбаются в обществе, а с более коллективистской культурой - в одиночестве. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nonverbal Behavior, передает N+1.

Выражения лица при базовых эмоциях имеют общие черты у всех людей. При этом в разных культурах существуют различные неписаные правила насчет того, насколько выразительно можно демонстрировать эмоции мимикой в зависимости от обстоятельств.

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Сотрудники Питтсбургского университета и компании Affectiva, разрабатывающей системы распознавания эмоций, собрали видеозаписи выражений лиц более чем 740 тысяч жителей 12 стран мира во время просмотра телерекламы в домашних условиях и в лаборатории.

Страны участников существенно отличались по уровню индивидуализма и коллективизма (исследователи пользовались индексами индивидуализма Хофстеда, наиболее высоким среди включенных стран он был у США и Великобритании, наиболее низким - у Колумбии и Перу, в середине списка находились Россия и Бразилия).

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С помощью специально созданных алгоритмов ученые определяли выраженность двух эмоционально противоположных мимических действий: улыбки и нахмуривания бровей.

Выяснилось, что вне зависимости от других факторов женщины чаще мужчин демонстрировали оба выражения лица, причем доля улыбок в женской мимике была выше, чем в мужской. Половые различия в частоте нахмуривания бровей оказались более выраженными в индивидуалистских странах.

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Также независимо от остальных факторов (незнакомых условий, присутствия других людей) в лаборатории участники хмурились чаще, чем дома. Основным эффектом высокого индекса индивидуализма страны проживания оказалось более частое нахмуривание бровей в любых условиях.

Улыбались участники из разных стран примерно с одинаковой частотой, но при более высоком уровнем индивидуализма больше делали это в лаборатории, то есть в обществе, а с высоким уровнем коллективизма - дома, то есть в одиночестве.