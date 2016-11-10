ВОЗ готова помочь бедным странам в их борьбе с курением

Развивающиеся страны могут получить помощь в борьбе с курением. В ВОЗ готовы оказать им содействие в разработке мер по ограничению рекламы сигарет и запрету курения в общественных местах. Будут представлены предложения по повышению налогов на табачные изделия, пишет Центр новостей ООН.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что пристрастие к табаку может привести к тому, что в XXI веке от причин, связанных с курением, умрет около миллиарда человек. К 2030 году более 80 процентов случаев гибели людей из-за табака будет приходиться на страны с низким и средним уровнем доходов.

В ВОЗ заявили о готовности прийти на помощь бедным странам, «окутанным табачным дымом». Они объявили о проекте, направленном на реализацию Рамочной конвенции ВОЗ против табака.

Рамочная конвенция содержит перечень мер, которые необходимы для осуществления антитабачной политики. В странах, где активно внедряются ее положения, масштабы курения среди населения стремительно снижаются.

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Средства для реализации этого проекта будут предоставлены различными учреждениями системы ООН. О готовности оказать финансовую поддержку проекту заявила также Великобритания.

В ВОЗ отмечают, что в развивающихся странах последствия курения рассматривают, в первую очередь как проблему здравоохранения. При этом там не учитывают ущерб от пристрастия к табаку в других сферах.

В ВОЗ уверены, что борьба против табака – это вопрос развития. От ее успеха зависит прогресс в других секторах, таких как торговля, финансы, правосудие и образование.

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В ВОЗ предложат бедным странам и странам со средним уровнем развития поддержку в разработке мер по запрету рекламы и продвижению табачных изделий. Им помогут добиться размещения на упаковках сигарет предупреждения о вреде курения, а также запрета курения в общественных местах и рабочих помещениях. Будут представлены предложения по повышению налогов на табачные изделия, защите деятельности органов здравоохранения от вмешательства табачной промышленности.

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Проект рассчитан на пять лет. Его осуществление начнется в 2017 году. Странам с низким и средним уровнем доходов предлагается сообщить о своей заинтересованности в участии в проекте.

Участниками Конвенции ВОЗ против табака являются 179 государств, а также Европейский союз.