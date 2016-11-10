В Колумбии придумали быстрое средство от похмелья

Жители города Боготав (Колумбия) уверяют, что придумали самое лучшее средство от такого тяжелого физического состояния как похмелье. Суп кальдо-де-Кастилья считается эффективным средством от похмелья, пишет Newsyou.info.

Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%Бульон в приготовлении достаточно прост, а в его состав входят ребрышки из говядины, лук, кориандр, картофель и немного сахарной кукурузы, которая, кстати, обязательным ингредиентом не является. Также суп содержит и дополнительные приправы, в частности, сок лайма и уксус.

В местных колумбийских закусочных посетителей уверяют, что такой чудо-суп буквально «возвращает из мертвых». За порцию «волшебного» бульона в кафе Боготава требуется заплатить всего 1,6 фунтов стерлингов. Суп обычно запивают сладким некрепким кофе.

Читайте такжеКакие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмельеРаскрывая секрет «возвращения к жизни» после похмелья, местные повара рассказывают, что жирная жидкость способствует очень быстрому восстановлению обезвоженных жировых клеток. К тому же для приготовления такой пищи каких-либо особых ингредиентов не требуется. В Перу, например, ради избавления от похмельного синдрома жителям придется употребить цитрусовый осадок ликера от сырой рыбы, промаринованной в лимоне).