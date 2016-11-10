В Колумбии придумали быстрое средство от похмелья
Раскрывая секрет «возвращения к жизни» после похмелья, местные повара рассказывают, что жирная жидкость способствует очень быстрому восстановлению обезвоженных жировых клеток.
Жители города Боготав (Колумбия) уверяют, что придумали самое лучшее средство от такого тяжелого физического состояния как похмелье. Суп кальдо-де-Кастилья считается эффективным средством от похмелья, пишет Newsyou.info.
Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%Бульон в приготовлении достаточно прост, а в его состав входят ребрышки из говядины, лук, кориандр, картофель и немного сахарной кукурузы, которая, кстати, обязательным ингредиентом не является. Также суп содержит и дополнительные приправы, в частности, сок лайма и уксус.
В местных колумбийских закусочных посетителей уверяют, что такой чудо-суп буквально «возвращает из мертвых». За порцию «волшебного» бульона в кафе Боготава требуется заплатить всего 1,6 фунтов стерлингов. Суп обычно запивают сладким некрепким кофе.
Читайте такжеКакие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмельеРаскрывая секрет «возвращения к жизни» после похмелья, местные повара рассказывают, что жирная жидкость способствует очень быстрому восстановлению обезвоженных жировых клеток. К тому же для приготовления такой пищи каких-либо особых ингредиентов не требуется. В Перу, например, ради избавления от похмельного синдрома жителям придется употребить цитрусовый осадок ликера от сырой рыбы, промаринованной в лимоне).