Какие продукты лучше не есть натощак - врачи

Существуют такие продукты, которые несмотря на все их полезные свойства, врачи не рекомендуют употреблять на голодный желудок. Znaj.ua предлагает ознакомиться со списком этих продуктов.

Кофе

Читайте такжеКофе - универсальное средство против усталости нервной системыБольшинство из нас начинает свой день с чашки кофе. Но по словам медиков, будить организм таким образом - идея не из лучших, ведь одно из свойств кофеина - стимулировать выработку желудочного сока. Если желудок пустой, большое количество сока может начать разъедать его слизистую, становясь причиной желудочных болей и гастрита.

Специи и острое

Читайте такжеКорица поможет похудетьСпеции - отличное средство для улучшения метаболизма, ведь они способны стимулировать работу желудка. Но натощак с этим лучше не шутить.

Газированные напитки

Лучше не употреблять газированные напитки, будучи голодным, ведь ни желудок, ни печень, ни сердце вам не поблагодарят.

Цитрусовые

Читайте такжеИсследователи назвали цитрусовые эффективным средством от ожиренияИз-за кислоты, содержащейся в цитрусовых, раздражается слизистая желудка. Всем известно, что фреши очень полезны, но перед их употреблением нужно подкрепиться.

Бананы

Из-за высокого содержания в них магния и кальция, бананы могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы. А это может негативно действовать на ваше давление.