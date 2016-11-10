У детей, участвующих в молодежных движениях, крепче психика - британские ученые

Дети, участвовавшие в молодежных движениях наподобие британских и американских скаутов или советских пионеров, в зрелом возрасте обладают более устойчивой психикой, чем их сверстники, не вступавшие в такие организации, выяснили британские ученые, сообщает Русская служба ВВС.

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Как выяснилось, у людей, вступивших в юности в молодежную организацию, к 50 годам риск возникновения психологических проблем, таких как резкие перемены настроения или повышенное чувство тревожности, в среднем на 15% меньше.

Читайте такжеНейробиологи: подростковый бунт - это болезнь По мнению ученых, членство в организации, где востребованы такие качества как отвага, находчивость, выносливость и чувство долга, помогает детям стать более устойчивыми к бытовым проблемам. По другой версии, скауты большего достигают в жизни, а потому в среднем просто испытывают меньше стресса.

Мировое скаутское движение возникло в начале XX века. Автором идеи создания общества юных разведчиков был писатель, художник и естествоиспытатель Эрнест Сетон-Томпсон, а практически воплотил эту идею национальный герой Британии генерал Роберт Баден-Пауэлл.