В Лондоне госпитализировали 51 пострадавшего в результате схода с рельсов трамвая
В Лондоне из-за схода с рельсов трамвая погибли 5 человек, госпитализирован 51 человек.
Пять человек погибли в Кройдоне на юге Лондона из-за схода с рельсов трамвая.
Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си cо ссылкой на транспортную полицию города.
В службе скорой медицинской помощи сообщили, что госпитализирован 51 человек.
Водитель трамвая задержан, о предъявленных ему обвинениях пока не сообщается.
Соболезнования родным погибших и пострадавших выразили премьер-министр Британии Тереза Мэй и мэр Лондона Садик Хан.
Читайте такжеВ Польше при столкновении трех трамваев травмированы 19 человекТрэмлинк (кройдонский трамвай) - трамвайная система, которая открылась в мае 2000 года. Одной из причин строительства Трэмлинка стало отсутствие метро в Кройдоне.
В 2015-2016 годах пассажирами этой трамвайной системы стали 27 миллионов человек.