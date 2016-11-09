В Лондоне госпитализировали 51 пострадавшего в результате схода с рельсов трамвая

Пять человек погибли в Кройдоне на юге Лондона из-за схода с рельсов трамвая.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си cо ссылкой на транспортную полицию города.

В службе скорой медицинской помощи сообщили, что госпитализирован 51 человек.

Водитель трамвая задержан, о предъявленных ему обвинениях пока не сообщается.

Соболезнования родным погибших и пострадавших выразили премьер-министр Британии Тереза Мэй и мэр Лондона Садик Хан.

Читайте такжеВ Польше при столкновении трех трамваев травмированы 19 человекТрэмлинк (кройдонский трамвай) - трамвайная система, которая открылась в мае 2000 года. Одной из причин строительства Трэмлинка стало отсутствие метро в Кройдоне.

В 2015-2016 годах пассажирами этой трамвайной системы стали 27 миллионов человек.