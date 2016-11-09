Одно яйцо в день снизит риск развития инсульта - исследование

Распространено мнение, что не стоит злоупотреблять яйцами – это, якобы, может привести к увеличению уровня холестерина, проблемам с сердцем и сосудами. В последнее время появились публикации, опровергающие этот миф. Так, в 2015 году были опубликованы результаты крупного исследования, в котором исследователям не удалось обнаружить взаимосвязь между употреблением яиц и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые же, проводившие еще одно исследование, не только говорят, что яйца не вредны, но и указывают на их пользу для сердца и сосудов, пишет EurekAlert!

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Исследовательская группа под руководством Доминика Александра (Dominik Alexander) изучила статьи, опубликованные в период с 1982 по 2015 годы, в которых изучалась связь между употреблением яиц и риском развития инсульта и коронарной болезни сердца. Оказалось, что всего одно яйцо в день позволило снизить риск инсульта на 12%. На вероятность развития коронарной болезни сердца введение яиц в ежедневный рацион никак не влияло.

Авторы поясняют, что пока неясно, каким образом употребление яиц снижает риск развития инсульта. Они предполагают, что это связано с действием содержащихся в их составе антиоксидантов – они помогают бороться с воспалением и снижать уровень окислительного стресса.

Одно крупное яйцо содержит около 6 г белка, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также витамины A, D и E. Кроме того, яйца содержат полиненасыщенные жирные кислоты (те же, что присутствуют в рыбе), которые полезны для работы мозга.