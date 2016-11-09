ВОЗ выпустила рекомендации по профилактике хирургических инфекций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила «Глобальное руководство по профилактике хирургических инфекций». Руководство содержит 29 рекомендаций по профилактике хирургических инфекций и возникновения микроорганизмов, устойчивых к противомикробным препаратам. В создании рекомендаций принимали участие 20 ведущих мировых экспертов.

Читайте такжеВ США зарегистрированы случаи инфицирования редкой смертельной инфекцией

Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny), помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций в сфере здравоохранения подчеркнула важность этих рекомендаций. «Никто не должен заболеть в результате обращения к врачу или при получении медицинской помощи», – сказала она.

Одной серьезными проблемами является распространение больничных инфекций, а также хирургических инфекций, со многими из которых становится все сложнее бороться. Нередко возбудители этих инфекций оказываются устойчивы к большинству используемых препаратов.

ВОЗ приводит данные, что в странах с низким и средним уровнем доходов около 11% пациентов заражаются инфекциями в ходе проведения хирургических операций. Однако эта проблема касается и жителей высокоразвитых стран – из-за подобных инфекций пациенты вынуждены проводить в больнице больше дней, что ведет к дополнительным тратам.

Читайте такжеИзвестный антисептик вызывает у бактерий устойчивость к антибиотикам - ученые

Специалисты ВОЗ рекомендуют пациентам при подготовке к хирургической операции обязательно принимать душ или ванну, но при этом советуют отказаться от бритья. Ранее считалось, что удаление волос облегчает доступ к коже, однако сейчас эксперты предупреждают, что бритье может привести к образованию на коже микропорезов, которые и могут стать воротами инфекции.

Рекомендации касаются не только пациентов, но и врачей – они затрагивают правила дезинфекции рук перед операцией, использования антисептических средств и многие другие аспектов. Так, назначение антибиотиков рекомендовано лишь до или во время хирургического вмешательства, но не после него, как это часто происходит.

Читайте такжеВОЗ опубликовал новые рекомендации по лечению хламидиоза, гонореи и сифилиса

Эд Келли, директор Департамента ВОЗ по вопросам оказания услуг и безопасности услуг, поясняет, что «следуя этим рекомендациям, хирургические бригады могут предотвратить ущерб здоровью, повысить качество жизни пациентов и внести свою лепту в работу по борьбе с распространением устойчивости к антибиотикам».

Отметим, что это первая публикация международных рекомендаций, основанных на фактических данных. Эксперты ВОЗ отмечают, что рекомендации могут быть модифицированы с учетом специфики любой из стран.

Результаты пилотного исследования, которое проводилось в четырех странах Африки, свидетельствуют о том, что выполнение даже части новых рекомендаций способно сократить число хирургических инфекций на 39%.