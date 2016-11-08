Ученые подтвердили, что музыка снижает уровень боли

Об этом сообщили корейские ученые из Женского университета Ихва (Ewha Womans University), сообщает REUTERS. Автор исследования Инхун Ли (Jinhyung Lee) рассказал, что эффект наблюдался в различных учреждениях здравоохранения — как в клиниках, так и в хосписах.

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Всего Инхун Ли, имеющий степень доктора философии и специализирующийся на музыкальной терапии, проанализировал 97 различных исследований, проводившихся в период с 1995 по 2014 год. Участников в этих исследованиях было более 9 тысяч. В ходе большинства работ, кроме обычной терапии, применялась также и музыкальная, а небольшое количество исследований предполагало использование музыкальной медицины, при которой пациентам проигрывали композиции, «показанные» при их заболевании. В некоторых работах участникам предлагали самим выбрать музыку — например, легкий рок, джаз или классику. В среднем каждый человек слушал музыку около 38 минут за эксперимент. Также все респонденты во время исследований заполняли опросники, где указывали, насколько интенсивна их боль, какие страдания она им причиняет, какое количество и каких обезболивающих они принимают.

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Обнаружилось, что если оценивать уровень боли по 10-балльной шкале, то музыка снижала его примерно на 1 балл. В 7 исследованиях наблюдалось значительное сокращение приема обезболивающих у «музыкальной» группы в сравнении с контрольной. Во всех без исключения работах отмечалось снижение кровяного давления, частоты дыхания и сердцебиений.

Инхун Ли пояснил, что музыка отвлекает пациентов от боли, снижая при этом ощущения стресса и тревожности. Он отметил, что музыкальная терапия и музыкальная медицина не могут рассматриваться в качестве альтернативы традиционным способам лечения, однако могут эффективно их дополнять.