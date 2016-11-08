В США зарегистрированы случаи инфицирования редкой смертельной инфекцией

Начиная с 2013 года в США было зафиксировано 13 случаев развития редкой жизнеугрожающей грибковой инфекции, информируют Центры по контролю и профилактике заболевания (CDC).

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Согласно данным, опубликованном в отчете CDC, семь пациентов, инфицированных лекарственно устойчивой Candida auris были выявлены в период с мая 2013 года по август 2016-го, четверо из них скончались (неизвестно, были ли смерть вызвана инфекцией или другими факторами). Еще 6 пациентов были диагностированы позже, все они в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

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В CDC подчеркнули, что Candida auris может вызывать вспышки внутрибольничной инфекции. Лабораторные исследования показали, что штаммы Candida auris, обнаруженные в США, связаны со штаммами, зарегистрированными в Южной Азии и Южной Америке. При этом никто из заболевших пациентов не ездил в данные регионы.

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Для предотвращения распространения опасной инфекции CDC выпустили соответствующие рекомендации для медицинских учреждений. Весной этого года CDC объявили о выявлении первого в стране случая бактериального заражения, не поддающегося лечению ни одним существующим антибиотиком. Тогда сообщалось, что у бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) были обнаружены плазмиды (внехромосомные кольцевые ДНК), имеющие в своем составе гены устойчивости к наиболее эффективному в настоящее время антибиотику колистину.