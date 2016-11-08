В США фармпроизводителей обвинили в сговоре по стоимости противодиабетических препаратов
09:57, 08 ноября 2016Зарубежные новости
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Американские конгрессмены обратились в антимонопольное ведомство с просьбой провести расследование в отношении компаний Sanofi SA, Eli Lilly, MSD и Novo Nordisk.
Представители всех четырех компаний отрицают обвинения в сговоре / REUTERS
Парламентарии подозревают фармкомпании в сговоре относительно стоимости инсулина и других противодиабетических препаратов, сообщает Reuters.
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Запрос в антимонопольное агентство направили сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) и член палаты представителей Элайджа Каммингс (Elijah Cummings). В прошлом году они же требовали разобраться в причинах повышения цен дженериков, выпускаемых 14 компаниями.
Представители всех четырех компаний отрицают обвинения в сговоре, настаивая, что стоимость своих лекарственных препаратов устанавливают самостоятельно.
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