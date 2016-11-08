Отказ от ужина ускоряет обмен веществ - диетологи

Четко подобранное время приема пищи поможет избежать приступов голода, изменит схему сжигания углеводов и жиров, что приведет к снижению веса, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Business Standard. Идея в следующем: последний прием пищи приходится на середину дня. Следующий прием пищи, соответственно, это завтрак уже на следующее утро.

Ученые провели эксперимент, собрав 11 человек с лишним весом. В течение четырех дней добровольцы могли есть в промежутке между 08:00 и 14:00 (18 часов голодания), а потом четыре дня ели в промежутке с 08:00 до 20:00. Оказалось, в первые четыре дня уровень голода сохранялся равномерным в течение дня. То есть острых приступов голода не было.

Читайте такжеУченые подтвердили пользу черного шоколада для сердца и обмена веществПо сути, данный эксперимент поддерживает совет о пользе отказа от ужина. Выяснилось: ограничение времени приема пищи особо не влияло на количество сжигаемых калорий. Однако приступы голода не были столь острыми, вечером сжигался именно жир, улучшались показатели гибкости в обмене веществ (способности переключаться между сжиганием жиров и углеводов).