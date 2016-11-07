Продукты, которые усиливают полезное действие друг друга - ученые

Яйца + помидоры = вечная молодость

Хочешь отлично выглядеть? Тогда не отказывай себе в этих продуктах! Можешь сделать яичницу-глазунью на растительном масле. Добавь лук и помидоры, богатые содержанием селена, который играет важную роль в развитии половой системы организма. Селен хорошо усваивается с витамином Е, что содержится в яйцах и растительном масле, пишет Liza.ua.

Главное, вовремя снять сковороду с плиты, так как при термообработке эти полезные вещества разрушаются.

Овсянка + яблоки = здоровые сосуды и сердце

Если твоя работа связана с умственной деятельностью, ешь по утрам овсянку. И приправь кашу яблоками. В крупе содержатся бета-глюкан и вещества, защищающие наши сосуды от холестерина. В яблоках много флавоноидов, они защищают организм от свободных радикалов и борются с воспалительными процессами.

Такой завтрак можно запить апельсиновым соком – для усиления эффекта. Апельсиновый сок и овсянка являются прекрасными средствами очищения сосудов и профилактики сердечных приступов.

В овсянке содержатся бета-глюкан и вещества, защищающие наши сосуды от холестерина. В яблоках много флавоноидов, они защищают организм от свободных радикалов

Говядина + красное вино = здоровое долголетие

Читайте такжеКрасное вино может компенсировать вред от жирной пищиИзраильские ученые доказали, что мясо с красным вином очень полезно, поскольку уменьшает уровень усвоения холестерина, вредного для организма, который обильными дозами поступает вместе с мясом.

Красное вино содержит немалое количество полифенолов, которые тормозят процесс всасывания вредных соединений из желудка и кишечника. Потому в кровь поступает намного меньше холестерина.

Помидоры + растительное масло = молодость

Читайте такжеТоматы и арбузы улучшают проходимость кровеносных сосудовМощный антиоксидант ликопин, содержащийся в помидорах, снижает вред, наносимый коже солнцем. Растительные жиры помогают ликопину лучше усвоиться. У людей, употребляющих в пищу много оливкового масла, меньше морщин.

Кстати, помидоры можно есть с оливками, что даже полезнее, чем с маслом. Недавно ученые США выяснили, что мужчины, употреблявшие в больших количествах салат из помидоров с оливками, смогли излечиться от рака простаты намного быстрее других.

Растительные жиры помогают ликопину лучше усвоиться. У людей, употребляющих в пищу много оливкового масла, меньше морщин

Шпинат + авокадо = отличное зрение

Читайте такжеАвокадо уменьшает концентрацию холестерина без таблетокЕсли падает зрение – нажимай на авокадо со шпинатом. В шпинате содержится много полезных для зрения лютеина и витамина А. В авокадо их еще больше, к тому же мякоть плода богата «хорошими» жирами, необходимыми организму, чтобы растворить эти питательные вещества.